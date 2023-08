Publicação Nº 089/2023 – Valdir José da Silva

Valdir José da Silva , devidamente inscrito no CPF 191.273.081-20, tona público que recebeu da SEMMA-NP, a Autorização Ambiental para Movimentação de Terra e/ou Cascalho na Fazenda Nossa Senhora da Abadia, A.A nº 007/2023, situada na Rodovia BR 163, Km 1085, Zona Rural de Novo Progresso -PA, com Coordenadas Geográficas Lat 06° 51′ 54,36″ S Long 55° 19′ 11.64″ W.

