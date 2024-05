Publicação Nº 117/2024 – A EMPRESA J. E. B DICHETI LTDA – FORT DIESEL

A EMPRESA J. E. B DICHETI LTDA – FORT DIESEL , inscrito no CNPJ nº 49.875.725/0001-12, localizado na Av. Orival Prazeres, n° 450, Bairro Vista Alegre, Novo Progresso/PA, torna-se público que requereu da SEMMA/NP a LP, LI e LO com processo de protocolo nº 938/2023.

