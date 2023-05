Publicação Nº 132/2023- VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A

VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A ., inscrita no CNPJ: 44.067.725/0002-53, situada na rod. BR 163, s/n – Km 1070 – Sitio Panela Suja, bairro: Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itaituba-PA a renovação da Licença de Operação – L.O n° 262/2022, com protocolo n° 793/2023 para sua atividade.

