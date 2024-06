Publicação Nº 137/2024 – “EDITAL DE CONVOCAÇÃO COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO BOM JARDIM E REGIÃO”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°01/2024

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO BOM JARDIM E REGIAO

CNPJ: 50.863.183/0001-47 NIRE nº 15400024333

O Conselho de Administração da COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO BOM

JARDIM E REGIAO, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social da mesma,

convoca todos os Cooperados, que nesta data são em número de 35 (Trinta e Cinco),

cooperados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a

realizar-se na sede da cooperativa, localiza à R Manuel Lopes Figueira, N° 783, 5 Rua,

Liberdade CEP: 68.181-090, Itaituba – Pará, no dia 01 de Julho de 2024, respeitando na

condição presencial, a limitação de participantes conforme Decreto Estadual, na segunda –

feira, às 14:00 (Quatorze horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número de

cooperados em primeira convocação, às 14:30 (Quatorze trinta minutos), com a presença

de metade mais 01 (um) do número de cooperados, em segunda convocação, e às 15:00

(Quinze horas), com a presença de no mínimo 7 (Sete) cooperados, em terceira e última

convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

I. Informes Gerais;

II. Prestação de Contas do Exercício de 2023;

III. Eleição de Posse dos Membros do Conselho Fiscal para exercício 2024;

IV. Discutir planos e metas para 2024;

V. Alteração de membros da diretoria;

VI. Alteração de Endereço

VII. Reforma Estatutária;

VIII. Outros assuntos gerais do interesse do quadro social.

ITAITUBA/PA, 19 DE JUNHO DE 2024

_______________________________________________________________

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO DO BOM JARDIM E REGIAO

Publicado dia 19 de junho de 2024, às 21:41:43,por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...