Ciretrans de Itaituba e Rurópolis facilitam acesso a serviços do Detran

Cerca de mil processos de habilitação e mais de 3 mil serviços para veículo foram realizados no primeiro ano de funcionamento da Circunscrição de Trânsito (Ciretran) no município de Rurópolis, no oeste do Pará. Vinculada ao Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a Ciretran descentraliza o acesso a serviços de trânsito, facilitando o atendimento das demandas da população local. Antes inexistente no município, a nova unidade também desenvolve um trabalho educativo com pedestres e condutores, já com reflexos na redução do número de acidentes.

“A implantação da Ciretran em Rurópolis é uma grande conquista para todos nós. Hoje, são realizados no nosso município todos os serviços de habilitação, com o recentemente implantando sistema de biometria, e também todos os serviços de veículos. Antes, a população tinha que fazer longas, cansativas e onerosas viagens para realizá-los em outras cidades. Hoje, contamos com um atendimento especializado, um atendente para habilitação, um para veículo e um vistoriador, e assim damos celeridade aos processos”, destaca André Silva, gerente da Ciretran de Rurópolis.

O atendente comercial Robson Freitas, morador de Rurópolis, conta que enfrentava uma viagem pela estrada de três horas e meia, em média, até Itaituba, para ter acesso a serviços do Detran. “Agora, tudo está muito melhor. A agência do Ciretran em nossa cidade é de grande importância para a população. Eu mesmo tive um atendimento excelente quando precisei fazer o primeiro emplacamento de uma moto. Antes, para resolver a situação eu teria que viajar para a cidade vizinha, aumentando ainda mais o gasto para regularizar. Com a agência na cidade, o processo foi mais rápido e com menos custos”, garante.

Agilidade e acessibilidade – No dia 15 de junho de 2023 a Ciretran Itaituba foi entregue totalmente equipada e modernizada aos moradores. As obras marcaram a primeira reconstrução da unidade, desde sua inauguração, em 1997 – 26 anos depois. Além de Itaituba (incluindo o distrito de Campo Verde), a Ciretran atende à população dos municípios de Jacareacanga, Aveiro, Trairão, Placas e Novo Progresso, além dos distritos de Castelo dos Sonhos e Moraes de Almeida, pertencentes ao município de Altamira.

“Após a reconstrução, o atendimento aos usuários teve uma melhoria considerável. Temos um ambiente climatizado, um espaço ampliado para o setor de vistoria de veículo, sala reformada para atendimento com móveis novos. O nosso atendimento diário, tanto de habilitações quanto de veículos, está estimado em 200 atendimentos diários. Vale ressaltar que, após essa reforma, o atendimento para o serviço de habilitação para pessoas com deficiência também foi ampliado”, informa Nedelande Arruda, diretor da Ciretran de Itaituba.

Atendida na unidade de trânsito, Aline Nunes precisou renovar a habilitação e solicitar troca de propriedade de veículo. Ela aprovou a nova estrutura e a eficiência do atendimento. “Todo o meu atendimento foi de muita excelência, desde a gerência até os vistoriadores. O ambiente ficou muito agradável, com acessibilidade, que, pra mim, foi a melhoria mais evidente. Há toda uma preocupação e um cuidado com os usuários, do mais novo ao mais velho. Atendimento ágil e resolutivo”, ressalta a usuária da Ciretran em Itaituba.

