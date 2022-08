Publicação Nº 180/2022 – KEILIANE DE SOUZA FARIAS – ME

KEILIANE DE SOUZA FARIAS – ME CNPJ No31.171.686/000-07, localizado no bairro: São Marcos, Av. Jamanxim, no1721, em Novo Progresso (PA), torna público que RECEBEU DA SEMMA/NP a L.A.S (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), para sua atividade.

