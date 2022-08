Atriz pornô termina casamento devido marido não querer transar: ‘Eu chorava’

Mia Malkova afirma que o ex-marido era inseguro e só a procurava para ter relações sexuais quando queria gravar os conteúdos para sites adultos (Foto:Reprodução)

Uma atriz pornô chamada Mia Malkova, de 30 anos, revelou que pôs fim ao casamento devido o marido não querer transar. A modelo contou detalhes da relação com o ex-companheiro e relatou que muitas vezes chegou a chorar pedindo que ele fizesse sexo com ela, mas nunca adiantava.

Durante uma entrevista, Mia falou que terminou o casamento em 2018 pois não aguentava a falta de intimidade sexual entre ela e o marido. A estrela de sites adultos contou que o ex não a elogiava ou a fazia se sentir bem devido ele “se sentir inseguro e também não querer colocá-la em um pedestal mais alto”.

A modelo ainda chegou a dizer que o ex-marido geralmente só mantinha relações sexuais com ela quando queria filmar os conteúdos adultos. “Passávamos mais de um mês sem ele vir até mim para transar. O motivo pelo qual eu me sentia tão infeliz é porque a gente tinha problemas de intimidade na relação”, detalhou Mia. Ela ressaltou que considerava isso como algo “muito grave”.

No relato, a atriz disse que a situação a deixava mal e insegura consigo mesma: “me considero uma pessoa romântica e eu o amava, ele era meu melhor amigo. Para mim, ele era a única pessoa com quem eu realmente queria fazer sexo. Então o fato de a gente não transar, dele não me procurar para isso, fez com que eu me sentisse feia e que não fosse sexy”, declarou.

Atualmente, Mia está em um novo relacionamento e garantiu que a vida afetivossexual está a pleno vapor.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/08/2022/08:05:53

