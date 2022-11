Publicação Nº 207/2022 – PETRONORTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME

PETRONORTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – ME , inscrita no CNPJ: 23.792.178/0001-18, situado na Avenida Isaias Antunes Pinheiro, n° 17 bairro: Santa Luzia, Novo Progresso-PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a Licença de Operação Provisória – L.O.P n° 003/2022, com protocolo n° 907/2020 para sua atividade.

