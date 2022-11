Polícia prende no Ceará suspeita de matar o próprio pai há dois anos no Pará

Mulher é presa no Ceará suspeita de matar o próprio pai no estado do Pará em 2018 — Foto: Arquivo pessoal

A mulher assassinou o próprio pai com ajuda do então companheiro, que já havia sido preso na última quarta-feira (24) em uma ação da polícia em Hidrolândia (GO).

Foi presa nesta sexta-feira (25) em Jijoca de Jericoacoara, no litoral cearense, uma mulher de 28 anos suspeita de matar o próprio pai, um pastor evangélico. O crime aconteceu em 2018 em Marabá, no Pará. Desde então a mulher estava sendo procurada pela polícia paraense.

Raquel Vieira da Silva foi presa em cumprimento a um mandado de prisão após uma troca de informações entre as Polícias Civil do Pará e Ceará. Segundo investigações, Raquel estava morando em Jijoca de Jericoacoara para se esconder da polícia paraense.

Busca pela mulher

Após tomar conhecimento sobre o paradeiro de Raquel, uma equipe da Polícia Civil conseguiu localizá-la em um estabelecimento comercial no Centro de Jijoca de Jericoacoara, onde ela estaria trabalhando.

Em seguida, Raquel foi transferida para uma unidade prisional da região, onde segue à disposição da Justiça. A Polícia Civil do Pará deve recambiar a mulher ao seu estado de origem. (Com informações de Isayane Sampaio, g1 CE).

