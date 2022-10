Publicação Nº 237/2022 – CASTRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

CASTRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA , inscrito no CNPJ nº 27.281.952/0001-87, localizado na Av. Orival Prazeres, Bairro Vista Alegre, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SEMMA/NP a Licença Prévia – L.P, Licença de Instalação – L.I e a Licença de Operação – L.O, para a atividade de Manutenção e Reparação de Maquinas e Equipamentos para Agricultura e Pecuária, com Processo de protocolo 1358/2022.

