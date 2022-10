Internacional empata com Flamengo, e Palmeiras pode abrir 12 pontos na ponta do Brasileiro

Nesta quarta-feira, Flamengo e Internacional não saíram do 0 a 0 no Maracanã e perderam pontos importantes no Brasileirão.

O duelo, válido pela 30ª rodada do campeonato, foi movimentado até os minutos finais, com chances perigosas apesar de nenhum gol. O resultado, no entanto, é ótimo para o líder Palmeiras, que pode abrir 12 pontos de vantagem para o Colorado, atual vice-líder.

Pelo lado do Rubro-Negro, o resultado também é frustrante, mas por outros motivos. A equipe chega aos 49 pontos, mas segue na quinta colocação. Uma vitória poderia colocar os cariocas no G4 do Brasileirão. Com o empate, no entanto, o Flamengo encurta para dois pontos a distância para o quarto colocado, o Corinthians.

O Flamengo volta a campo no sábado, às 19 horas (de Brasília), para enfrentar o Cuiabá fora de casa. A equipe, porém, deve poupar o elenco, pois já mira seu compromisso do próximo meio de semana. Na próxima quarta-feira, às 21h45, os cariocas enfrentam o Corinthians fora de casa pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. O duelo decisivo acontece no dia 19 de outubro, no mesmo horário, no Maracanã.

Já o Internacional segue tentando encurtar a distância para o Palmeiras. Assim, o Colorado volta a campo no domingo, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Goiás pela 31ª rodada do Brasileirão.

O confronto começou em ritmo acelerado, com as duas equipes buscando o ataque. O Internacional quase abriu o placar aos 14 minutos, com Alan Patrick, mas Léo Pereira salvou em cima da linha. No minuto seguinte, o Flamengo respondeu com Pedro, mas Keiller fez grande defesa.

Apesar da maior posse de bola, o Flamengo viu o Internacional ser perigoso nos contra-ataques rápidos. No entanto, os rubro-negros voltaram a assustar aos 27 minutos, em chute de Arrascaeta que parou, mais uma vez, em Keiller.

Nos minutos finais da primeira etapa, os donos da casa quase marcaram com Pedro. O atacante aproveitou cruzamento e parou em outra grande defesa de Keiller. Assim, o Internacional recuou e conseguiu segurar o empate até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Internacional voltou melhor e passou a criar boas chances de gol. Alan Patrick e Pedro Henrique pararam em boas defesas de Santos. O Flamengo só foi responder aos 16 minutos, com Gabigol,, mas Keiller aparecer bem para impedir o gol. Depois, Gabigol voltou a arriscar e viu a bola raspar a trave.

Com o passar do tempo, o Flamengo voltou a dominar as ações da partida. No entanto, a intensidade das duas equipes diminuiu e os lances de perigo pararam de acontecer. Nos minutos finais, os donos da casa tentam impor uma pressão em busca da vitória. Só que o Internacional conseguiu se segurar para sair de campo com o empate do Maracanã. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 06/10/2022/08:51:15

