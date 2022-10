Publicação Nº 262/2022 – Maria Sandra da Silva

Maria Sandra da Silva , brasileira, pecuarista, RG Nº 000071437197-1 SSP/MA, CPF: 808.744.103-63, proprietária do imóvel rural Sitio Cachoeira, torna público que REQUEREU a DLA (Dispensa de Licenciamento Ambiental) com protocolo de nº 1562/2022 da SEMMA-NP.

