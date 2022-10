Ibama apreende cerca de 1 mil metros cúbicos de madeira

Cerca de 1 mil metros cúbicos de madeiras de diferentes espécies foram apreendidas pelo Ibama em Belém — Foto: Ibama/Divuçgação

Tábuas de madeira de diferentes espécies foram flagradas em balsa que saiu de Prainha e chegava à capital por rio neste sábado.

Cerca de 1 mil metros cúbicos de madeiras foram apreendidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Belém na manhã deste sábado (22).

A carga de madeira irregular foi flagrada em uma balsa que chegava à capital paraense por um rio.

As principais espécies identificadas entre as madeiras apreendidas são Maçaranduba, Piquiá, Cupiuba, Sucupira, entre outras, segundo o Ibama.

A balsa carregada com as tábuas de madeira saiu de Prainha, no Oeste do Pará, e foi apreendida quando chegava em Belém.

Até as 13h, fiscais do Ibama estavam conferindo a quantidade exata de madeiras para lavrar o auto de infração por crime ambiental. Não foi detalhado pelo Ibama até o início da tarde quais crimes ambientais cometidos e valor de multa.

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/10/2022

