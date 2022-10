Publicação Nº 269/2022- J R YANO EIRELI – JAPA CAR

J R YANO EIRELI – JAPA CAR CNPJ No 10.463.244/0001-64, localizado no bairro: Bela Vista, na Rua da Apronop, no857, em Novo Progresso (PA), torna público que RECEBEU DA SEMMA/NP a L.A.S n° 015/2022 (DECLARAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO), para sua atividade.

