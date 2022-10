Publicação Nº 268/2022- ABC ARMAZÉNS GERAIS LTDA

ABC ARMAZÉNS GERAIS LTDA , localizado na Rodovia BR 163 km 904, ME, Cachoeira da Serra, em Novo Progresso/PA, registrada sob o CNPJ 39.775.379/0001-47, torna público que obteve junto a Secretaria de Municipal da Gestão do Meio Ambiente SEMMA/Altamira a Licença de Operação n° 082/2022 no dia 15/09/2022, para atividade de Armazém de Grãos.

