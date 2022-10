Fortaleza empata com Atlético-MG, e São Paulo segue dentro do G8 do Brasileirão

O encerramento da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro foi com um jogo bem sonolento.

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentaram na Arena Castelão em um 0 a 0 de poucas oportunidades. Quem mais se beneficiou com o resultado foi São Paulo, que manteve a oitava posição da tabela.

Enquanto isso, o Atlético-MG aparece logo acima do Tricolor, na sétima colocação com 48 pontos, um a mais que os paulistas. O Fortaleza, por sua vez, desperdiça a chance de voltar ao G8. No momento, os comandados de Vojvoda estão no 10º posto, com 45 pontos.

Agora as equipes já focam em seus compromissos seguintes pela Série A do Brasileirão. Pela frente, o Atlético-MG terá o juventude, em casa, às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira. Enquanto isso, o Fortaleza recebe o Juventude, também em casa, às 19h da mesma quinta-feira.

O jogo – O primeiro tempo da partida foi bem sonolento para quem o assistia. A proposta das duas equipes eram claras. O Atlético-MG tinha mais a bola e maior volume de jogo. Enquanto isso, o Fortaleza, com uma defesa bem postada, se defendia e tentava explorar contra-ataques, mas sem sucesso.

Na segunda etapa, o Atlético-MG começou levando perigo em chute de fora de Nacho Fernandez para defesa de Fernando Miguel. Em seguida, foi a vez do Galo chegar em boa jogada individual de Keno, driblando dois marcadores antes de finalizar de bico para nova defesa de Fernando Miguel.

Como foi no segundo tempo, o Atlético-MG continuava mais com a bola na etapa final e levava muito mais perigo que o time adversário. Porém, suas jogadas se resumiam a cruzamentos inefetivos para a área e chutes de longa distância.

A melhor chance de toda a partida veio aos 41 minutos do segundo tempo. Pavón recebeu pelo lado direito, dentro da grande área e deu corte seco no zagueiro para abrir o ângulo para batida. O chute foi colocado, no ângulo esquerdo, mas Fernando Miguel, em lindo lance, se esticou todo para mandar para escanteio.

Apesar da chance, o jogo acabou sendo morno durante todo os 90 minutos, para decepção dos mais de 40 mil torcedores do Fortaleza que lotaram o Castelão. O Galo tentou, em noite pouco inspirada de seu ataque, furar a defesa do Leão, mas não era dia das redes balançarem. Assim, o placar ficou mesmo no 0 a 0. (Com informações do Gazeta Esportiva – foto: assessoria).

Jornal Folha do Progresso em 24/10/2022/07:37:40

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...