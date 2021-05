Bruno Covas tem melhora e recebe alta de UTI

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

No domingo, o prefeito decidiu se licenciar por 30 dias do comando da Prefeitura de São Paulo. Neste período, o vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), estará chefiando o Executivo.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) tem travado uma luta contra um câncer desde 2019. Nos últimos dias, o estado de saúde do gestor acabou se gravando e a equipe médica decidiu intubá-lo após um sangramento no estômago.

