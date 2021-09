Publicação Nº 468/2021- CLEISON VIDAL DE LIMA – ME

CLEISON VIDAL DE LIMA – ME, inscrita no CNPJ nº 24.041.130/0001-30, Novo Progresso/PA, torna-se público que recebeu da SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a L.O n° 141/2020, Processo nº 787/2020, para sua atividade.

You May Also Like