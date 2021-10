Publicação Nº 470/2021 – E. FÁBIO PEREZ EIRELI – ME

E. FÁBIO PEREZ EIRELI – ME , CNPJ nº 06.697.440/0001-26, situada na Vicinal Paraná, km-01, s/n, Alvorada da Amazônia, Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA de Novo Progresso/PA, através do processo nº1262/2021, as licenças Prévia, de Instalação e licença de Operação para a atividade de desdobro de madeira em tora para produção de madeira serrada e seu beneficiamento/secagem

