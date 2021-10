Altamira (PA): Mãe acorrenta filha para evitar que ela saia e faça o uso de drogas

(Foto: Reprodução/Facebook Carlos Calaça) – Segundo informações, por causa do vício, a adolescente está recebendo ameaças de morte. A mãe pede ajuda para interná-la, com urgência, em um centro de reabilitação de dependentes químicos.

A vida de dona Dayane Batista se resumiu a tentar salvar da filha de 16 anos. A adolescente acabou se perdendo no mundo das drogas. Sem saber mais o que fazer, a mãe da garota teve que tomar uma atitude extrema: acorrentou e prendeu a filha na cama.

A medida é pra impedir que ela saia de casa para usar drogas. Segundo informações, por causa do vício, a adolescente estaria recebendo ameaças de morte. A dependência química a fez entrar no mundo do crime, roubar e até ser apreendida, pelo menos, quatro vezes.

Além do drama, a adolescente é mãe de duas crianças: uma criada pela vó materna; a outra, pela família do pai. A jovem precisa ser internada com urgência em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos.

Algum tempo atrás, antes de entrar para essa vida, a adolescente chegou a pesar 100 quilos, hoje ela está magra e muito abatida. Quando não está sob o efeito das drogas, segundo a família, ela súplica por ajuda.

A mãe da jovem diz, ainda, já ter procurado o Ministério Público e Conselho Tutelar, mas, até o momento, nada foi feito para ajudá-la. Dona Dayane Batista, que é autônoma, além da filha de 16 anos e da neta, ela tem outros filhos pequenos e mora, de favor, em uma casinha no Bairro Mutirão.

Para cuidar da filha, ela está passando por outras dificuldades e pede para a população ajuda-la com roupas e alimentação. Se você quer ajuda a família, pode estar entrando em contato por este número: 991922720.

