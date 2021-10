Após bebedeira, casal briga e mulher coloca fogo no carro em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso aconteceu na rua Portela no Bairro Nego do Bento,na cidade de Novo Progresso, quando os policiais chegaram à mulher tentou fugir, foi capturada e disse que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica, quando chegaram em casa em determinado momento se desentenderam.

Conforme relatos do homem de 56 anos, para a polícia, o casal saiu na noite de terça-feira 5 de outubro de 2021, e ingeriram bebida alcoólica. Ao retornar para casa o esposo perguntou para a mulher se ela o amava, a esposa respondeu que amava milhares. A esposa Adriana P.S. então segurou o pescoço do marido e disse que iria mata-lo. Onde começou a briga, Adriana segundo o relator pegou uma faca e o esposo foi protegido pelo irmão e cunhada da mulher. Em seguida Adriana levou o filho para dormir na casa da irmã e retornou para casa e ateou fogo no carro. “Chamei a polícia, foi por pouco que ela não queimou a cassa”, disse o relator José Ribamar Santos de 56 anos.

Foto:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Na noite desta terça-feira (05), uma mulher colocou fogo em um carro após ter brigado com o marido.

