Publicação Nº 529/2021 – FABIANA SIQUEIRA ROSA

A sra. FABIANA SIQUEIRA ROSA , portadora do CPF n° 663.487.142-68, proprietária da FAZENDA SANTA RITA, localizada na Vicinal Aprojim, Km 14 MD, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SEMMA/NP a LAR (Licença de Atividade Rural) com n° 1492/2021, para atividade de bovinocultura de corte.

You May Also Like