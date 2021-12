Mulher é presa suspeita de esfaquear homem em Novo Progresso

Gederson Garcia Barbosa, tentou agredir mulher e levou uma facada no peito, dois são presos em Novo Progresso (Foto: Divulgação)

Uma mulher foi presa nesta quarta-feira,8 de dezembro de 2021, suspeita de esfaquear um homem no município de Novo Progresso. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar, que prendeu a mulher e levou homem para hospital onde recebeu voz de prisão por acusação de tentar agredi-la.

Após receber a denúncia que havia ocorrido um esfaqueamento, a Guarnição da PM seguiu em diligência e os policiais militares encontraram Gederson Garcia Barbosa, com uma perfuração no peito, aparentemente causadas por ferimento de arma branca (faca). Ele foi socorrido pelos policiais e encaminhado para o Hospital Municipal onde recebeu atendimento. Ainda no local a polícia militar prendeu Laissa Brasão Costa de posse da arma (faca); para polícia ela disse que o homem Gederson Garcia Barbosa, tentou agredi-la, e por isto ela desferiu a faca que atingiu o peito da vítima. O caso aconteceu por volta das 22h00min, desta quarta-feira (8), no bairro Santa Luzia em Novo Progresso.

Diante dos fatos a suspeita foi presa e conduzida à Delegacia de Polícia Civil, onde foi entregue para os procedimentos legais cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso

