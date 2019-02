Publicação Nº 050/2018 – METALÚRGICA PEDROSO

METALÚRGICA PEDROSO LTDA-ME, CNPJ: 19.170.400/0001-73, Localizada na rua Edelberto Oderdenge, no bairro Jucelandia na cidade de Novo Progresso-PA torna público que requereu da SEMMA-NP a Licença de Operação para atividade de Artigos de Serralheria,Serviços de Usinagem, torno e solda, Protocolo no 646/2018.

You May Also Like