Publicação:N° 084/2020 – PEDREIRA VALE DO CURUÁ EIRELI

A empresa PEDREIRA VALE DO CURUÁ EIRELI , com o CNPJ n° 07.330.893/0001-82, localizada na Vicinal Celeste, s/n, km 02, Zona Rural, município de Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.O. (LICENÇA DE OPERAÇÃO) com n° 043/2020, para sua atividade.

