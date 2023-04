Publicação Nº 0104/2023 – WHISCRITÓRIO CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA

WHISCRITÓRIO CONVENIENCIA E TABACARIA LTDA , inscrito no CNPJ nº 49.974.450/0001-74, localizado na Av. Jamanxim, nº 560, Bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso/PA, torna público que requereu da SEMMA/NP a Autorização de Funcionamento – AF, com Processo de protocolo 688/2022.

