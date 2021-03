Publicação: Nº 317/2021 – MIZAEL DOS SANTOS BATISTA – ME KI DELÍCIA BISCOITO DE POLVILHO

MIZAEL DOS SANTOS BATISTA – ME KI DELÍCIA BISCOITO DE POLVILHO, inscrito no CNPJ nº 39.227.448/0001-88, localizada na Vicinal Aprogim, Km 7, nº 352800, Anexo Chácara 3 Irmãos, Zona Rural Novo Progresso/PA, torna-se público que RECEBEU da SEMMA/NP a L.A.S. (LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA) Nº 021/2020, através do Processo nº1133/2020, para a sua atividade, Fabricação de Produtos Alimentícios, Fabricação de amidos e féculas, e vegetais e seus derivados, (biscoito de polvilho)

