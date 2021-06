Publicação:N° 385/2021 – LAMIFER LAMINADOS E MADEIRA DO PARÁ LTDA – EPP

A Empresa – LAMIFER LAMINADOS E MADEIRA DO PARÁ LTDA – PP, inscrita no CNPJ: 05.329.550/0001-72, situada na BR 163, KM 1120, S/N, Comunidade – Santa Julia, Novo Progresso (PA), torna público que RECEBEU da SEMMA/NP a (LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O), N° 039/2021, através do processo N°1297/2020, com validade até 21/05/2025, para a sua atividade, Desdobro de madeiras em tora para serrada/laminada/faqueada.

Publicado dia 10 de Junho de 2021 às 09:58:15, por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...