Publicadas nomeações do 2º Escalão do Prefeito Gelson Dill em Novo Progresso (PA)

Foto: Reprodução | O prefeito de Novo Progresso (PÀ), Gelson Dill (MDB), em um de seus primeiros atos oficiais no primeiro dia de governo, publicou, na quarta-feira (1º), após sua posse, as nomeações de secretários e nesta semana os outros cargos de confiança. As nomeações foram divulgadas em uma edição extra do Diário Oficial do Município. Também foi publicado um decreto que exonerou os ocupantes de cargos de provimento temporário e dispensou os ocupantes de funções de confiança do Poder Executivo.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

A nomeação do segundo escalão foi publicada no Diário oficial do município no dia 14 de janeiro. Veja lista abaixo:

CINTIA CASTRO DE SOUZA – COORDENADORA DE CULTURA

JUVENATO SILVERIO FILHO – COORDENADOR DE DESPORTO

DINA GOLÇANVES MOREIRA DE OLIVEIRA – COORDENADORA DO CREAS

ALESSANDRA DE OLIVEIRA MELO – COORDENADORA DO CRAS

DELCIA LOCH – DIRETORA ADMISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL

ORLANDO SOMOZA LOPES – DIRETOR GERAL DE TRÂNSITO

MAJURY NADINY CARDOSO – COORDENADORA DE ENDEMIAS E CONTROLE DE ZOONOSES

HERLAN GOMES CARDOSO – COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GERALDO DE OLIVEIRA – RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/15:14:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...