PM Rodoviária prende condutor de caminhão trator placa de Novo Progresso (PA),por uso de documento falso na rodovia MGC 354

Diante do exposto, o autor foi preso e conduzido a Depol de Patos de Minas, juntamente com o CRLV. O semi-reboque foi liberado por indisponibilidade de pessoas no serviço de guincho para descarregar o veículo.

Foi constatado que o CRLV apresentado do semi-reboque apresentava divergência da consulta realizada no DENATRAN e Detran de SP. Nas consultas constava como último licenciamento em 2017 e o CRLV apresentado constava exercício 2020.

Após a abordagem foi solicitado os documentos do veículo e CNH do condutor. O motorista apresentou sua CNH e os CRLVs dos veículos.

De acordo com a PMRv, durante Operação Rota Segura foi abordado o caminhão trator placa de Novo Progresso (PA) que tracionava um semi-reboque emplacado em São Bernardo do Campo (SP), conduzido por um homem de 38 anos.

