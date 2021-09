SEFA apreende madeira e entrega à Polícia Civil, em Novo Progresso

Os fiscais da Sefa flagraram uma carreta com 38.780 m³ de maçaranduba, já serrada, com irregularidade na Guia Florestal para Transporte – [Foto/Crédito: Divulgação]

Carreta com a maçaranduba serrada seguia com documentação falsa para o município de Juara, no estado do Mato Grosso (MT)

Secretaria da Fazenda apreende madeira e entrega à Polícia Civil, em Novo Progresso

Carreta com a maçaranduba serrada seguia com documentação falsa para o município de Juara, no estado do Mato Grosso (MT) Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), da unidade de Controle de Mercadorias em Trânsito de Serra do Cachimbo, na rodovia BR-163, Km 785, município de Novo Progresso, sudoeste do Estado, apreenderam, no dia 3 deste mês, um veículo carregando 38.780 metros cúbicos de madeira serrada da espécie maçaranduba, viajando do município de Rurópolis (PA) com destino ao município de Juara, no Mato Grosso (MT).

De acordo com o coordenador da unidade fazendária, fiscal de receitas estaduais José Carlos da Silva, depois dos procedimentos de fiscalização, na unidade fazendária da Serra do Cachimbo, a delegacia de Polícia Civil do distrito de Castelo dos Sonhos foi acionada.

Durante a apuração, foi constatada a falta de autenticidade da Guia Florestal para Transporte de Matéria Prima Florestal Diversa. O documento apresentado não existe no sistema Sisflora, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semas/PA).

“Foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) com o valor do ICMS e mais multa, e a carga foi entregue para os procedimentos que a Polícia Civil considerar necessários”, informou o coordenador da unidade da Sefa.

Por Ana Márcia Pantoja (SEFA)

