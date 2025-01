Secretários de Novo Progresso são nomeados para segundo mandato do prefeito Gelson Dill; veja nomes

As nomeações foram publicadas no Diário Oficial nesta quinta-feira , 2 de janeiro de 2025. (Foto>Reprodução)

Do mandato anterior, 8 secretários permanecem no cargo, dois são novos na pasta. O prefeito Gelson Dill (MDB) , foi reeleito para um mandato de quatro anos (2025/2028)

Do mandato anterior, 8 secretários permanecem no cargo, dois são novos.

O ex-vice prefeito Marconi assumiu a Secretaria de Obras, ex-vereador Matheus Monteiro a Secretaria de Agricultura.

Confira a lista completa de quem foi nomeado em Novo Progresso

*Secretário Municipal de Governo: DENIS MACEDO.

*Secretária Municipal de Economia e Finanças:VALÉRIA APARECIDA DE MAGALHÃES.

*Secretário Municipal de Administração e Planejamento:WESLEY DA COSTA SILVA

*Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos:MARCONI PETROLINI DE LIMA.

*Secretária Municipal de Saúde: ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA..

*Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social: CLAUDILÉIA DOS SANTOS.

*Secretário Municipal de Meio Ambiente: JOÃO MARIA DOS SANTOS.

*Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Trânsito: ORLANDO DOMINGOS BIANCHINI

*Secretário Municipal de Agricultura e Abastecimento:MATEUS MONTEIRO SANTOS

Secretária Municipal de Educação:IRES MELMAN

