Quadrilha de traficantes é presa pela polícia no Pará

A organização criminosa atuava na divisa com o estado do Maranhão.

A Polícia Civil prendeu na ultima sexta-feira (18), no município de Dom Eliseu, na região nordeste do Pará, cinco homens acusados dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. A operação denominada “Narcos” contou com a participação da Delegacia Regional de Açailândia, da Polícia Civil de Itinga do Maranhão e da 21ª Companhia da PM de Dom Eliseu. (As informações são de Wesley Costa Rabelo).

Segundo as investigações, a operação teve objetivo de desarticular membros de organizações criminosas que vinham atuando fortemente na cidade de Dom Eliseu, os quais têm funcionado como tentáculos de tais facções nos municípios do Estado do Maranhão que fazem fronteira com o Pará. Com os acusados foram apreendidos uma arma de fogo, balança de precisão e três quilos de maconha.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a ação policial foi um golpe profundo ao tráfico de drogas da região, pois a desarticulação de lideranças ligadas a organizações criminosas buscando se instalar em Dom Eliseu e mediações perdem suas forças e a principal fonte de recursos para financiamento de suas atividades. Agora os criminosos presos deverão responder perante a justiça acerca de suas condutas ilegais.

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/09:15:05

