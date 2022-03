Buraco aparece na ponte recém construída na avenida Jamanxim em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A obra é de responsabilidade da Secretaria de obras do município, foi entregue para população na sexta-feira (18/03) , segundo a prefeitura, informou, que uma equipe técnica está no local para avaliar o que houve na área e buscar solução.

Um buraco abriu, na manhã desta segunda-feira, 21 de março de 2022, na ponte localizada na Avenida Jamanxim, no bairro São Marcos, em Novo Progresso. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

