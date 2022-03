Avião com mais de 130 pessoas a bordo cai na China

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O avião pertencia à China Eastern Airlines, uma das três principais companhias aéreas do País, com sede em Xangai. A queda da aeronave “causou um incêndio” nas montanhas, informou a televisão estatal CCTV. Equipes de resgate foram enviadas para o local. Ainda não há informações sobre o número de mortos e de feridos.

Na manhã desta segunda-feira (21), um grave acidente aéreo foi registrado na China. O Boeing-737, que viajava transportando 133 pessoas entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão, no país asiático, caiu perto da cidade de Wuzhou, na região de Guangxi (sul). (As informações são da SIC Notícias).

You May Also Like