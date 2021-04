Quadrilha especialista em roubar bandas é presa no Pará

Banda de criminosos foi detida em Marabá (Foto:Divulgação)

Seis membros do grupo foram detidos em Marabá

Uma quadrilha composta de seis jovens que praticavam diversos assaltos em Marabá foi parar na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (31).

Dentre os muitos objetos recuperados, estão instrumentos musicais e equipamentos sonoros, como caixas de som.O Correio de Carajás esteve na delegacia no momento em que o grupo foi apresentado.

Os presos são Victor Augusto Souza bastos, de 18 anos, morador da Folha 16; Vinicius barros da Silva, de 26 anos, e José Lucio Barroso da Silva, de 18 anos, ambos moradores do Residencial Itacaiunas; Rutieli Moraes Chaves, de 20 anos, moradora da Rua Barão do Rio Branco; e um homem identificado até o momento apenas como Patrick.Uma criança de 12 anos também foi encaminhada à unidade policial.

Os militares da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME) receberam informação de um anônimo de que vários objetos roubados estariam escondidos em uma das casas do Residencial Itacaiunas, construído com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).A área está localizada no Bairro Francisco Coelho, mais conhecido como Cabelo Seco.

Ao chegar no residencial, os militares constataram a veracidade da denúncia, pois em duas casas foram encontrados diversos objetos musicais, frutos de roubo.Além disso, também foi encontrada uma arma de fogo calibre .12, que pode ter sido utilizada para efetuar os roubos.Em algumas páginas em redes sociais está sendo divulgado que houve troca de tiros no Residencial Itacaiunas, durante a operação. No entanto, tal informação foi desmentida pelos militares do CIME.

