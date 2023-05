Adolescentes são apreendidos com facas dentro de mochilas camera Situação foi contornada por policiais militares que estavam ministrando o curso Proerd (Foto: Divulgação)

O caso aconteceu no município de Xinguara no sul do Pará. Jovens tiveram uma contenda no dia anterior fora da escola e levaram a briga para dentro de sala de aula

Uma intervenção pontual de policiais militares evitou que estudantes se agredissem, o que poderia terminar em tragédia, já que dois dos envolvidos estavam armados com facas.

Dois adolescentes foram flagrados com facas dentro de suas mochilas numa sala de aula em uma escola. O caso ocorreu na quarta-feira (10), em uma escola pública em Xinguara, sul do Pará.

Segundo testemunhas, os dois alunos teriam se envolvido em uma briga no dia anterior, fora do ambiente escolar, e acabaram “levando o problema” para dentro da escola. Os motivos da contenda entre os adolescentes não foram esclarecidos.

Ainda conforme testemunhas, a situação foi contornada por policiais militares, que estavam na escola ministrando palestra sobre o Programa de Enfrentamento e Resistência as Drogas (Proerd).

Um dos alunos tentou desferir uma facada em desafeto, dentro da sala de aula. Os policiais intervieram e conseguiram apaziguar os ânimos e desarmar o adolescente.

Os dois adolescentes que portavam as armas brancas nas mochilas foram apreendidos. A direção da escola e o Conselho Tutelar foram acionados para as medidas cabíveis. (Sandra Regina)

