Quais doenças se pode pegar na academia? Saiba os riscos e como se prevenir

Foto: Reprodução | Entre as infecções transmissíveis nesse ambiente, estão: o HPV, a Herpes Simples e a Mpox.

As academias se tornaram um dos espaços mais frequentados nos últimos anos, isso porque a procura por um padrão estético saudável cresceu consideravelmente entre a população brasileira. Porém, o que muitos não sabem é que algumas doenças e infecções contagiosas podem ser transmitidas nesse ambiente.

Em entrevista ao portal Metrópoles, os infectologistas Rosana Ritchmann, do laboratório Delboni, em São Paulo, e André Bon, do Exame Medicina Diagnóstica, afirmaram que o risco de contágio existe sim e não é pequeno.

“São várias as possibilidades quando a gente pensa em um ambiente fechado e mal ventilado, em relação a todos os vírus respiratórios”, alerta Rosana Ritchmann.

Segundo os especialistas, entre as principais doenças transmissíveis na academia, estão as infecções por vírus, como HPV, Herpes Simples e Mpox. Além dessas, algumas bactérias, como Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes podem ser transmitidas e, dessa forma, causar furúnculos, impetigo ou carbúnculos.

“Por serem transmitidas por gotículas ou contato direto com secreções respiratórias de pessoas infectadas, é importante que indivíduos com sintomas como tosse, espirros, coriza e febre não frequentem a academia”, explica o infectologista André Bon.

Confira algumas dicas para prevenir doenças na academia:

Leve sempre um álcool em gel em sua bolsa

Higienize as mãos e os aparelhos durante os revezamentos

Prefira ambientes de academia bem ventilados

Ao chegar em casa, tome um banho e troque imediatamente a roupa suada da academia

Se estiver doente, evite ir à academia para não transmitir doenças ou infecções às outras pessoas.

