Qual papa ficou mais tempo no cargo? Veja ranking dos papados mais longos

Papa Pio 9º | Foto: George Peter Alexander Healy/ Wikicommons

Os dados oficiais de alguns pontífices apresentam imprecisões. Ao todo, foram registrados 266 papas na história.

O papa Pio 9º é o pontífice que, comprovadamente, ocupou o cargo por mais tempo, de 1846 a 1878, num total de 31 anos, sete meses e 23 dias. Com o nome de batismo de Giovanni Maria Mastai-Ferreti, Pio 9º nasceu em 1792 na Senigália, comuna italiana na província de Ancona. Ele era filho de nobres locais e, em 1809, se mudou para Roma para continuar seus estudos.

Além do papado mais longo, Pio 9º foi o primeiro papa da história a ser fotografado, no ano de 1846. Mais tarde, o pontífice foi beatificado em 3 de setembro de 2000, pelo papa João Paulo 2º.

João Paulo 2º também teve uma longa sequência: 26 anos, cinco meses e 18 dias, de 1978 a 2005. Influente no século 20, ele foi proclamado beato em 2011 pelo seu sucessor papal, o papa Bento 16.

O papa Leão 13 somou 25 anos, cinco meses e um dia, de 1878 a 1903. O pontífice morreu aos 93 anos e encabeça a lista de nomes com idade mais avançada na função.

O papa Pio 6º liderou por 24 anos, seis meses e 15 dias. De 1775 até a sua prisão durante a Revolução Francesa, e subsequente morte, em 1799. O papa Adriano 1º somou 23 anos, 10 meses e 25 dias, do ano 772 a 795.

O papa Urbano 7º teve o papado mais curto da história. Foram apenas 13 dias, em setembro de 1590, segundo os dados oficiais. O segundo papado mais curto foi o de Bonifácio 6º, com apenas 16 dias, em abril de 896.

Imagem: Arte/UOL

São Pedro e dados imprecisos

Os dados oficiais de alguns pontífices apresentam imprecisões. Ao todo, foram registrados 266 papas na história. São Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja. O período de início e fim do seu papado, no entanto, é desconhecido.

De acordo com a tradição foram de 34 ou 37 anos, com os últimos 25 anos vivendo em Roma. Antes, ele teria vivido na Antióquia, território conhecido como Antakya atualmente, na Turquia.

Pedro acabou tornando-se o líder do grupo dos 12 apóstolos. Por isso, nada mais natural que após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, ele assumisse a coordenação dos trabalhos.

É por isso que Pedro é considerado o primeiro bispo de Roma, isto é, o primeiro papa da história. “Historicamente, a Igreja Católica Apostólica Romana se assenta sobre a pedra de Pedro. A pedra fundamental é Pedro”, explica Valéria Rocha Torres, doutora em ciências da religião pela PUC-SP e mestre em história pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Fonte: UOL

