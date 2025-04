Deputados estaduais têm encontro nacional em Belém

Foto: Reprodução | Alepa recebe Diretoria Executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale)

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) recebeu, na tarde desta quinta-feira (24), a 3ª Reunião da Diretoria Executiva da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O encontro objetivou envolver a Unale nas discussões sobre os desafios da Amazônia e na construção de políticas que melhorem a qualidade de vida das pessoas.

Além de deputados do Pará, o encontro teve a participação de 22 deputados de estados brasileiros, e registrou a primeira reunião oficial do Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil, criado durante a 27ª Conferência da Unale, em dezembro de 2024, no Rio de Janeiro.

Presidente da Alepa, o deputado Francisco Melo Filho, mais conhecido como Chicão, do MDB/PA, agradeceu a presença dos participantes e destacou o papel do colegiado de deputados na defesa dos interesses da população.

“A realização da COP30, aqui em Belém, em novembro, nos ajudará nas questões climáticas, já que a Amazônia tem um papel vital na saúde do nosso planeta. É importante discutir esses temas, uma vez que são relevantes para toda a comunidade em geral”, disse Chicão.

A presidente da Unale, deputada Jucelia Freitas, Tia Ju, (Republicanos/RJ), conduziu os trabalhos. Ela disse que os parlamentares visitaram espaços onde vão acontecer reuniões da COP 30, em Belém. “A Unale sempre esteve presente em assuntos direcionados à COP 30. A COP da Amazônia será um momento emblemático para o Brasil, especialmente para o Pará, que é tão rico em biodiversidade e tem um papel central nas questões ambientais”, disse ela.

Tia Ju afirmou que a atuação dos deputados, “é fundamental para garantir que as vozes sejam ouvidas e que as preocupações da população sejam levadas em conta nas discussões globais. Pude testemunhar, hoje, do trabalho que o governo do estado está realizando para receber a COP 30. Podem ter certeza que a COP 30 será um sucesso e a Unale não ficará ausente de debates sobre o meio ambiente”

Para o deputado Dirceu Ten Caten, “a realização da reunião, em Belém, demonstra um alinhamento estratégico para abordar as preocupações climáticas e ambientais que afetam não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro”.

Ten Caten mencionou o encontro com o governador do Pará, Helder Barbalho, pela manhã. “Estivemos mais cedo no escritório da COP com o Governo do Estado, e visitamos o Parque das Cidades, que são passos importantes para garantir que a estrutura necessária esteja pronta para receber esse grande evento”.

“O Pará receberá um número expressivo de pessoas durante a COP 30, e temos a obrigação de providenciar uma estrutura adequada para os que virão participar do maior evento climático do planeta. O governo do Pará tem colocado em prática serviços que melhorem a estrutura da cidade”, afirmou a deputada Maria do Carmo (PT).

O encontro teve a participação dos deputados Adriano Coelho (PDT), Ana Cunha (PSDB), Eliel Faustino (UB), Coronel Neil (PL) e Iran Lima (MDB). Estiveram presentes deputados de 22 estados do país, a exemplo do deputado Bruno Peixoto (UB), presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego); deputado Alex Redano (Republicanos), presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia; deputado Afonso Fernandes (PL) da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac); deputado Gabriel Picanço (Republicanos), secretário geral da Unale; e do deputado Sérgio Aguiar (PSB), tesoureiro geral da Unale.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/04/2025/09:51:02

