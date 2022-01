Quais são os prazos para renovar a CNH? Confira

(Foto:Reprodução) – Dentre as mudanças do novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) está o aumento do prazo de renovação da carteira de motorista.

No final do ano passado, foram divulgadas diversas alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Dentre as mudanças, o texto traz algumas reformulações referentes à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações são do Lucas Machado

Neste sentido, além dos novos prazos para renovar o documento, a CNH ganhará um novo modelo, que por sua vez, conterá mais informações e estará mais próximo dos padrões internacionais.

Prazos de renovação

Os novos prazos de validade do documento já estão em vigor, de modo que condutores que renovarem ou tirarem a carteira de habilitação em 2022, serão incluídos nas seguintes regras:

Motoristas com idade inferior a 50 anos: devem renovar a CNH a cada 10 anos;

Motoristas com idade entre 50 e 70 anos: devem renovar a CNH a cada 5 anos;

Motoristas com idade superior a 70 anos: devem renovar a CNH a cada 3 anos.

Vale lembrar que para renovar ou tirar o documento, o condutor deve quitar todas as dívidas em seu nome, sejam elas atreladas ao veículo ou não.

Novo design da CNH

A partir de julho deste ano, a CNH ganhará uma nova cara, com mudanças de cores, e informações adicionais sobre o condutor. O intuito da medida é aproximar o documento brasileiro dos padrões internacionais, além de evitar possíveis falsificações. Confira como será o novo modelo:

Documento em tons verdes e amarelos;

A CNH contará com a nacionalidade do condutor;

Haverá identificação de línguas estrangeiras;

O documento poderá ser digital ou impresso, ambos estão válidos, de modo que caberá o motorista decidir;

A assinatura ficará logo abaixo da foto do titular;

Alguns detalhes serão vistos apenas sob luz ultravioleta;

Indicador das categorias de veículos o motorista pode conduzir.

Ps: o documento antigo ainda estará válido, de modo que a nova versão da CNH será recebida pelo condutor mediante ao fim da validade da carteira.

Por fim, cabe enfatizar que às categorias de veículos que motoristas é habilitado a dirigir, também passarão por alterações, de maneira que serão cerca de 14 combinações junto as letras indicativas atuais (A, B, C, D e E). As novas classificações da CNH serão futuramente especificados pelo Contran

Jornal Folha do Progresso em 26/01/2022/10:02:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...