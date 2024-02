Qual o valor da multa de rodízio em São Paulo?

(Foto: divulgação/Adobe Stock)- Descubra o valor da multa por descumprimento do rodízio veicular em São Paulo e entenda as consequências dessa infração.

Se você vive ou visita São Paulo, provavelmente já ouviu falar do rodízio veicular, uma medida adotada pela Prefeitura para controlar o tráfego e reduzir a poluição na cidade. O rodízio veicular em São Paulo consiste em uma restrição de circulação de veículos em determinados horários e dias da semana, de acordo com o final da placa.

Por exemplo, se o final da placa do seu carro for 1 ou 2, você não poderá circular pela região central da cidade das 7h às 10h e das 17h às 20h nas segundas-feiras. Essa restrição se aplica a todos os tipos de veículos, incluindo carros de passeio, motos e caminhões.

A multa por descumprir o rodízio veicular na cidade é considerada uma infração de trânsito média, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Isso significa que o valor da multa é de R$ 130,16 e são adicionados quatro pontos na carteira de habilitação do condutor. É importante ressaltar que a infração não implica em remoção do veículo, apenas a aplicação da multa.

Além do valor da multa, é fundamental ter em mente que o descumprimento do rodízio veicular pode trazer outras consequências. O trânsito em São Paulo já é conhecido por ser intenso e congestionado, e a circulação irregular durante o rodízio apenas contribui para agravar essa situação. Além disso, a prefeitura conta com uma fiscalização constante por meio de câmeras e agentes de trânsito, o que aumenta as chances de ser autuado.

Para evitar problemas com o rodízio do carro e a multa, é importante estar atento aos dias e horários de restrição e planejar suas atividades de acordo. Se possível, opte por outros meios de transporte, como transporte público, bicicleta ou compartilhamento de carros. Caso seja necessário utilizar o veículo, verifique alternativas de estacionamento fora da área de restrição ou utilize aplicativos de mobilidade que estejam de acordo com as regras do rodízio.

Além do aspecto financeiro, é importante considerar as consequências para o trânsito e a fiscalização constante. Portanto, é fundamental respeitar as regras do rodízio em SP para garantir uma circulação segura e contribuir para a melhoria da mobilidade na cidade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/02/2024/09:34:39

