Governo assina acordo com empresa chinesa que oferecerá internet como a da Starlink, de Musk

Foto: Shutterstock | O principal objetivo é avaliar a viabilidade de parceria para instalação da rede em locais onde a infraestrutura de fibra óptica não chega, como em áreas rurais.

O governo federal assina nesta terça-feira, 19, acordos com a empresa chinesa SpaceSail e com a Administração Nacional de Dados da China para a condução de estudos sobre a demanda por internet via satélite no Brasil. O principal objetivo é avaliar a viabilidade de parceria para instalação da rede em locais onde a infraestrutura de fibra óptica não chega, como em áreas rurais.

A tecnologia da SpaceSail, baseada em um sistema de satélites de órbita baixa da Terra (LEO, na sigla em inglês), é similar ao que, em mesma escala e número de satélites, atualmente é oferecida pela Starlink, do empresário Elon Musk, e pela francesa E-Space. A operação da chinesa ainda não foi iniciada, sendo prevista para 2026.

A empresa de Musk, bilionário que mantém embate com o governo federal, tem tido ganhos diretos e indiretos a partir de contratos milionários com órgãos públicos brasileiros. Apenas um dos contratos assinados neste ano rendeu R$ 103,2 milhões, recursos desempenhados para a aquisição de kits para acessar a internet da Starlink para o Exército no Amazonas, em Roraima e no Pará.

Os termos de cooperação a serem assinados com a SpaceSail são focados na previsão de estudos sobre a demanda de internet em regiões isoladas do País. Será a partir disso que o governo poderá checar a viabilidade de parcerias concretas para possíveis investimentos em projetos de inclusão digital.

Já o acordo com a Administração Nacional de Dados da China prevê a troca de informações sobre os mercados e coordenação em foros internacionais. O órgão do governo chinês tem como responsabilidade criar sistemas e padrões para a economia digital do país. Internacionalmente, apoia iniciativas de cidades inteligentes e desenvolvimento da infraestrutura digital.

O evento de assinatura dos documentos será realizado às 17 horas, em Brasília, e contará com a participação do presidente da SpaceSail, Zheng Lie. Conforme o Ministério das Comunicações, os memorandos de entendimento são resultado da missão da pasta ao país asiático em outubro deste ano.

Fonte: Estadão Conteúdo Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/11/2024/17:17:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...