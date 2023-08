Quatro anos após o Dia do Fogo, Novo Progresso amanhece com céu aberto e sol brilha forte

Dia do fogo em 2019 (foto: Arquivo Jornal Folha do Progresso) –

Dia amanhece com céu aberto e sol brilha forte

Diferente do dia do Fogo em 10 de agosto de 2019, esta quinta-feira, 10 de agosto de 2023, amanheceu com céu aberto, sem nuvens de fumaça com uma leve chuva e temperatura quente.

A data da convocação para queimar no dia 10 de agosto de 2019 foi divulgada pelo Jornal Folha do Progresso, e virou destaque na imprensa Nacional e noticiário do Fantástico e JN na Rede Globo.

O Jornal Folha do Progresso (www.folhadoprogresso.com.br) alertou que o ano de 2019 iria entrar para a história como o período com maior número de queimadas já registradas no Brasil. Leia mais>Dia do Fogo- Produtores planejam data para queimada na região

Poucos pontos de queimadas foram detectados deste o início do mês de agosto de 2023, em Novo Progresso.

Em agosto de 2019, o sol ficava encoberto pela fumaça durante o dia, na cidade de Novo Progresso-PA.

Ação ocorreu em agosto de 2019, quando combinaram de incendiar, derrubadas de floresta e pastagens na região da BR-163.

Leia mais:Em ‘dia do fogo’, sul do PA registra disparo no número de queimadas

Diferente de 2019, agosto de 2023, a cidade de Novo Progresso tem Ipês floridos com céu limpo, e poucas nuvens de fumaça. (veja imagem abaixo)

Esse marco não ocorreu neste mês à toa: O mês de agosto é o mais seco, propicio para queimadas, sempre nos meses de agosto aumenta as ocorrências de conflitos envolvendo o fogo e/ou os registros das violências. Com algumas variações, o período entre julho e setembro é sempre o mais intenso, conforme estudo o período, concentra 64% dos conflitos envolvendo o fogo.

Estudo mostra que quatro anos depois, 61% da área de floresta queimada no Dia do Fogo viraram pastagens. Mas nem tudo o que queimou virou espaço para o gado: 37,4% da área afetada permanecem floresta – só que agora degradada.

Com base em dados do Monitor do Fogo, do MapBiomas, e do IPAM, o InfoAmazonia levantou que entre agosto e outubro de 2019 foram queimados nos estados da Amazônia Legal cerca de 11.500 km2, quase 10 cidades do Rio de Janeiro. Pará e Mato Grosso responderam por 65% do território incendiado.

Dos dez municípios que mais queimaram a floresta no episódio, Lábrea (AM) registrou a maior conversão para pastagem: 91,53%. A menor foi em Arame (MA), com 10,62% transformados em pasto e outros 89% em floresta degradada.

AS cidades que mais queimaram floresta no Dia do Fogo: Novo Progresso, 67,15% viraram pasto e 31,37%, floresta degradada – São Félix do Xingu, no Pará 48,7% da área incendiada viraram pasto; em Altamira (PA), 75,44% foram convertidos em pasto.

Aviões tiveram dificuldades para pouso e decolagem, os voos eram sobre a camada de fumaça que encobria a região. (foto abaixo)

Estado do Pará – Líder absoluto de desmatamento desde 2006 entre os estados amazônicos, o Pará coleciona alguns marcos negativos. O maior emissor de gases de efeito estufa do país também é o campeão de multas ambientais no primeiro semestre de 2023. Um levantamento feito pela DW e reproduzido pela imprensa Nacional a partir de dados do IBAMA mostra que o valor das infrações nesse período ultrapassa R$ 18 milhões, considerando apenas irregularidades no licenciamento ambiental.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/08/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...