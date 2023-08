Homem é preso por ameaçar funcionários de empresas com arma de fogo em Vitória do Xingu

Durante a prisão, o suspeito também tentou intimidar os policiais, que precisaram fazer o uso da força (Foto: Polícia Civil).

A Polícia Civil recebeu a informação de que um suspeito estava supostamente ameaçando de morte funcionários de duas empresas no município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. A prisão aconteceu na última terça-feira (8).

Segundo informações da polícia, o homem estaria portando uma arma de fogo e a usou para intimidar a equipe de segurança das empresas. Ao chegarem ao local para investigar a situação, os policiais teriam sido confrontados de forma intimidatória por ele. Ainda segundo a polícia, o suspeito também abriu a porteira da residência e continuou ameaçando os policiais.

Os agentes deram ordem de parada, buscando controlar a situação. Para conter o suspeito e garantir a segurança da equipe, foi necessário o uso de força. Ele foi imobilizado e algemado. Posteriormente, durante a busca na residência, o suspeito revelou ter uma arma de fogo: um revólver calibre 32, acompanhado por cinco munições intactas. Segundo a Polícia Civil, ele não possuía permissão legal para posse ou porte de arma de fogo.

O homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais necessários. A Polícia Civil continuará investigando o caso para obter mais informações sobre as motivações por trás das ameaças e a posse ilegal da arma de fogo. Após passar por uma audiência de custódia, ele vai responder pelos crimes em liberdade.

