Dia do Fogo- Produtores planejam data para queimada na região

Desmatamento, limpeza de pasto já causam recorde de queimadas na região.(Foto:Jornal Folha do Progresso)

Até o fim de 2019, número de focos de queimadas deve ser recorde no país, a maior parte deles na Amazônia. Ocorrências, já alertam para o maior numero da história.

Amparados pelas palavras do Presidente Bolsonaro, produtores e/ou criadores da região da BR 163 planejam a data de 10 de Agosto para acender fogos em limpeza de pastos e derrubadas.

O Jornal Folha do Progresso conversou neste fim de semana, com uma das lideranças, elas querem o dia 10 de Agosto para chamar atenção das autoridades que na região o avanço da produção acontece sem apoio do governo, precisamos mostrar para o Presidente que queremos trabalhar e único jeito e derrubando e para formar e limpar nossas pastagens é com fogo,argumentou.

O ano de 2019 deve entrar para a história como o período com maior número de queimadas já registradas no Brasil.

Focos

Pesquisamos que em 2018 somente nos dois meses Agosto/Setembro daquele ano, foram 105 mil focos de queimadas, maior número registrado num mês desde o início do monitoramento pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em 1998. Numero que vai ser superado agora em 2019, alertam os ambientalistas.

Os produtores e entidades ligadas ao setor primário articulam a data do dia 10 de Agosto para incendiar as áreas desmatadas e fazer a limpeza de pastos , alegam que os computadores que fazem as previsões (tempo), no entanto, ainda não são precisos. “Eles não conseguem prever bem como, onde e de que vai chover”. Precisamos queimar antes da chuva que é normal a concorrência no mês de agosto,informou.

Não temos dados precisos sobre o avanço das derrubadas , mas a expectativa que neste ano tenha se batido o recorde em desmatamento na região,concluiu.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...