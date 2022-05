Quatro homens morrem durante intervenção policial da operação ‘Soberano’, em Rurópolis

Corpos dos quatro morto em intervenção policial foram removidos em ambulância — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um quinto homem com passagens pela polícia por tráfico de drogas foi preso novamente.

Quatro homens morreram durante troca de tiros com a polícia no início da manhã desta quarta-feira (25), em Rurópolis, sudoeste do Pará. Eles eram alvos de mandados de prisão, busca e apreensão, dentro da Operação “Soberano”, deflagrada por volta das 06h, pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. (As informações são da Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA)

De acordo com a polícia, os mandados seriam cumpridos em um endereço localizado na Rua Magalhães Barata, n° 59, bairro Vila Nova.

De acordo com informações do delegado de Rurópolis, Ariosnaldo Vital Filho, após cerco e abordagem no local, os policiais entraram no imóvel, onde foram recebidos com disparos de arma de fogo, e que por isso houve necessidade de reação.

Após a troca de tiros, os policiais avistaram quatro homens caídos no chão, no interior do imóvel. Os mortos foram identificados como:

Francisco Oliveira Cruz (conhecido como Chiquinho ou Sub-zero) – membro do Comando Vermelho, segundo a,polícia, e preso anteriormente por tráfico e homicídio;

Jhon Bairo Alfonso (venezuelano) – envolvido em tráfico de drogas e associação criminosa;

Velasquez Vasquez (venezuelano) – envolvido em tráfico de drogas e associação criminosa;; e

Egnaldo Lopes da Silva – conhecido como “Biroga” – envolvido em tráfico de drogas e associação criminosa.

No local foram apreendidas duas armas de fogo tipo revólver, sendo uma calibre 32 com 4 munições e uma calibre 38 com 5 munições, sendo 3 deflagradas.

Na sequência da operação, foram realizados o cumprimento de mais 5 mandados de busca e apreensão e a prisão de Regis Ferreira da Silva, acusado de tráfico de drogas e associação criminosa.

