Genro do Prefeito de Diamantino Dr. Manoel comete Suicídio em Nova Mutum

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar e Civil acompanharam a ocorrência. (As informações são do Acontece MT).

De acordo com informações preliminares, o médico chegou da capital Cuiabá, onde havia ido se consultar com um psiquiatra e cometeu o ato.

O genro do Prefeito Dr Manoel (MDB), Dr. Miguel Eduardo, cometeu suicídio na noite desta terça-feira (24.05) no município vizinho de Nova Mutum.

(Foto:Reprodução) – De acordo com informações preliminares, o médico chegou da capital Cuiabá, onde havia ido se consultar com um psiquiatra e cometeu o ato.

You May Also Like