Quatro presos fogem de delegacia e são procurados pela polícia em Jacareacanga

Os foragidos são Francinaldo Betcel Mendes, Geovanni André Cardoso, Ricardo dos Santos e Williams de Sousa Ribeiro. Foto: Reprodução

Os presos conseguiram serrar a barra da grade da cela onde estavam, dando espaço para que pudessem passar. A segunda cela estava sem o cadeado. Caso ocorreu na manhã de domingo (24).

Quatros homens que estavam presos na Delegacia de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, fugiram da unidade policial, na manhã deste domingo (24). Os foragidos, segundo o Plantão 24 Horas News, foram identificados como Francinaldo Betcel Mendes, Geovanni André Cardoso, Ricardo dos Santos e Williams de Sousa Ribeiro.

Conforme a divulgação do caso feita pelo Plantão, os presos conseguiram serrar a barra da grade da cela onde estavam, dando espaço para que pudessem passar. A segunda cela estava sem o cadeado.

De acordo com a polícia, os presos estavam sob custódia da Unidade Integrada Pro Paz (UIPP). Eles fugiram entre 6h à 8h da manhã de domingo (24). Em nota, a Polícia Civil informou que agentes da Delegacia de Jacareacanga, em ação conjunta com a Polícia Militar, fazem buscas para localizar os foragidos.

Ajude a polícia

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2023/05:12:58

