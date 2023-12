Mulher é agredida ao sair de banheiro em restaurante de Recife após cliente pensar que ela era trans

O homem teria dito que ela estava no banheiro errado e em seguida dado um soco no rosto dela na saída do banheiro feminino.

Uma mulher foi agredida, na noite do último sábado (23), dentro de um restaurante no bairro do Parnamirim, em Recife, ao sair do banheiro feminino. Segundo ela, um cliente a atacou depois de pensar que ela fosse uma mulher trans.

A vítima disse à CNN Brasil que o homem era desconhecido e ele perguntou à ela se era “homem ou mulher”. Ao questionar o motivo da pergunta, o homem teria dito que ela estava no banheiro errado e, em seguida, dado um soco no rosto dela.

“Ele me deu um murro na cara, que quebrou o meu óculos e feriu meu rosto. Eu não caí no momento, mas saí correndo gritando que estava sendo agredida”, relatou a mulher, que não quis ser identificada. Nesse momento, ela disse que tentou acionar a advogada dela e a polícia.

A mulher agredida reclamou do jeito que o estabelecimento, onde o crime ocorreu, lidou com a situação. “Apesar das tentativas de contenção de outros clientes, o agressor foi tirado de dentro do estabelecimento”, disse à CNN.

“Quando a polícia chegou, ele já tinha ido embora. E, por isso, sem possibilidade de identificação, o agressor não pôde ser fichado pela polícia e ganhou tempo de livrar um flagrante. Ele ainda não foi identificado”, contou.

“Nesse meio tempo, o estabelecimento não prestou nenhum tipo de socorro ou ajuda e ainda foram proferidos comentários e palavras transfóbicas e lesbofóbicas vindas de alguns membros da equipe, como se referir a mim como ‘rapazinho’.”

Em nota publicada em rede social, o restaurante negou ter protegido o suposto agressor. No comunicado, justifica a retirada dele como uma medida para “resguardar a integridade física e psicológica da pessoa agredida e demais clientes”.

